Команды из трех округов Подмосковья примут участие в фестивале дворового футбола

Региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 прошел в городском округе Подольск. В соревнованиях приняли участие 19 команд из 18 муниципалитетов Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования юных футболистов 2011–2012 годов рождения проходили на поле стадиона «Труд». В составе каждого коллектива участвовали 12 спортсменов. Отметим, что разрешалось участие трех девочек 2010 года рождения и трех мальчиков младше 2012 года рождения. В матчах регионального этапа встретились команды-победители и призеры первого, муниципального, этапа турнира — всего 280 футболистов.

Среди команд мальчиков I категории, где участники не должны представлять спортивные образовательные учреждения, победителями стали спортсмены г. о. Клин. Второе место заняли футболисты из Зарайска, а замкнул тройку призеров коллектив из Солнечногорска.

Во II категории, где могли участвовать все желающие, победителем стала команда мальчиков из Шаховской, спортсмены из Балашихи заняли второе место. Бронзовые награды завоевали футболисты из Наро-Фоминска.

Среди девочек победителями соревнований регионального этапа фестиваля стали спортсменки, представляющие г. о. Подольск.

Команды-победители в каждой категории будут представлять Подмосковье на всероссийском финале фестиваля. Матчи III этапа состоятся в период с 6 по 10 октября в Самаре. Ежегодно финальные игры принимают разные регионы страны. В 2025 году соревнования проходят в седьмой раз.

В 2024 году на всероссийском финале фестиваля Московскую область представляла команда «Мытищи». В турнире приняли участие 57 коллективов со всей России. Соревнования проходили в Ленинградской области.

Региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.