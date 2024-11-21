Команды из Реутова завоевали медали на соревнованиях по боулингу

В Реутове прошел областной фестиваль спорта по боулингу среди местных организаций Всероссийской организации инвалидов (ВОИ). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В нем принимали участие около 50 игроков из Балашихи, Ногинска, Видного, Мытищ, Пушкино и Павловского Посада.

Реутов представляли сразу две команды — «Реут» и «Риск-М». Они заняли первое и второе место, бронзу получила команда из Балашихи.

«Состязание по боулингу среди разных городов мы проводим уже в четвертый раз. Боулингом наша местная организация занимается с 2018 года. Это очень адаптивный вид спорта, в который могут играть даже колясочники», — отметила председатель реутовской городской организации ВОИ Людмила Борзенкова.

Однако, как подчеркивали игроки из разных команд: главное — не победа, а участие и возможность хорошо провести время.

Присутствовавшая на соревнованиях заместитель председателя Московской областной организации ВОИ Елена Шульженко высоко оценила качество проведения мероприятия. Она вручила Людмиле Борзенковой медаль «За заслуги перед ВОИ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.