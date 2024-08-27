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Команды из Подмосковья и Москвы сразились за Кубок футбольных мам в Серпухове

Городской округ Серпухов принял на стадионе «Спартак» матчи на Кубок футбольных мам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках турнира встретились представители Москвы, Серпухова, Подольска, Лосино-Петровского и Раменского. Всего за главный трофей соревнований боролись семь команд, в том числе два коллектива мам юных спортсменов из футбольных школ городского округа Серпухов.

​В финальной игре на «Золотой Кубок» победу одержала команда «Апельсинки» из Москвы. В борьбе за золотые медали столичным футболисткам противостояли «Мамы Лос Петрос», представляющие городской округ Лосино-Петровский. Третье место за клубом «Большевик Талант» из Серпухова.

​Обладателями «Серебряного Кубка» стали «Футбольные мамы Подольска». В заключительной встрече им удалось взять верх над клубом «Футбольные мамы Ясенево», который по итогам соревнований занял второе место. Замкнула тройку призеров еще одна подмосковная команда — «Рам мамы» из Раменского.

​«Кубок Надежды» достался «Мамам Ястребов» из городского округа Серпухов.

​Также по итогам турнира были вручены индивидуальные награды. Лучшим игроком была признана Евгения Сосновая из команды «Апельсинки». Лучшим защитником — игрок клуба «Футбольные мамы Подольска» Дарья Зуйкина. Звания лучшего нападающего удостоилась Марина Земцова из «Рам мамы». И на позиции голкипера не было равных Эльмире Кагромановой, защищавшей ворота команды из Серпухова «Мамы Ястребов».

Каждый игрок получил от организаторов АНО «Футбольные мамы» уникальную медаль на память об участии, а командам, занявшим призовые места достались специальные награды от министерства физической культуры и спорта Московской области.

​До конца футбольного сезона в Подмосковье пройдут еще два турнира в рамках «Кубка футбольных мам»: 7 сентября в Дубне на стадионе «Волна» и 21 сентября в Одинцове на стадионе «Центральный».

​Подробную информацию о проведении турниров можно найти в официальном сообществе в VK. Регистрация команд доступна на сайте: fmcup.ru.

​Соревнования на «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.