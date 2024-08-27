Команды из Подмосковья и Москвы сразились за Кубок футбольных мам в Серпухове
Фото - © АНО Футбольные мамы
Городской округ Серпухов принял на стадионе «Спартак» матчи на Кубок футбольных мам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках турнира встретились представители Москвы, Серпухова, Подольска, Лосино-Петровского и Раменского. Всего за главный трофей соревнований боролись семь команд, в том числе два коллектива мам юных спортсменов из футбольных школ городского округа Серпухов.
В финальной игре на «Золотой Кубок» победу одержала команда «Апельсинки» из Москвы. В борьбе за золотые медали столичным футболисткам противостояли «Мамы Лос Петрос», представляющие городской округ Лосино-Петровский. Третье место за клубом «Большевик Талант» из Серпухова.
Обладателями «Серебряного Кубка» стали «Футбольные мамы Подольска». В заключительной встрече им удалось взять верх над клубом «Футбольные мамы Ясенево», который по итогам соревнований занял второе место. Замкнула тройку призеров еще одна подмосковная команда — «Рам мамы» из Раменского.
«Кубок Надежды» достался «Мамам Ястребов» из городского округа Серпухов.
Также по итогам турнира были вручены индивидуальные награды. Лучшим игроком была признана Евгения Сосновая из команды «Апельсинки». Лучшим защитником — игрок клуба «Футбольные мамы Подольска» Дарья Зуйкина. Звания лучшего нападающего удостоилась Марина Земцова из «Рам мамы». И на позиции голкипера не было равных Эльмире Кагромановой, защищавшей ворота команды из Серпухова «Мамы Ястребов».
Каждый игрок получил от организаторов АНО «Футбольные мамы» уникальную медаль на память об участии, а командам, занявшим призовые места достались специальные награды от министерства физической культуры и спорта Московской области.
До конца футбольного сезона в Подмосковье пройдут еще два турнира в рамках «Кубка футбольных мам»: 7 сентября в Дубне на стадионе «Волна» и 21 сентября в Одинцове на стадионе «Центральный».
Подробную информацию о проведении турниров можно найти в официальном сообществе в VK. Регистрация команд доступна на сайте: fmcup.ru.
Соревнования на «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.