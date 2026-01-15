Команды из Мытищ и Красногорска выиграли золото и серебро на первенстве ЦФО по хоккею

Команда «Академия Атлант» из Мытищ одержала победу на первенстве Центрального федерального округа по хоккею 3х3, а «Красная Машина Юниор» из Красногорска заняла второе место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда «Академия Атлант» из Мытищ стала победителем первенства Центрального федерального округа по хоккею 3х3, не потерпев ни одного поражения и одержав шесть побед. В финале турнира подмосковная команда встретилась с «Красной Машиной Юниор» из Красногорска, которая также прошла турнир без поражений. В решающем матче «Академия Атлант» одержала победу со счетом 5:2.

Бронзовым призером соревнований стал хоккейный клуб «Молот» из Ярославля. В турнире приняли участие восемь команд из разных регионов, включая коллективы из Рязани, Липецкой области, Тамбова, Воскресенска и Ступина.

По итогам первенства сборная Московской области получила право выступить на Всероссийской Спартакиаде, которая пройдет в следующем месяце. В состав команды войдут преимущественно игроки «Академии Атлант» и «Красной Машины Юниор». Турнир прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.