Команды «Химки-2» и «Химки-М» в Химках начнут сезон в октябре

Баскетбольные команды «Химки-2» и «Химки-М» представили обновленные составы на медиадне в Химках перед стартом чемпионатов в начале октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В холле Баскетбольного центра «Химки» прошел ежегодный медиадень команд Центра спортивной подготовки № 3. Перед началом сезона «Химки-2» и «Химки-М» представили обновленные составы и игровую форму. Теперь обе команды выступают в едином стиле с основным составом клуба «Химки».

Команду «Химки-2», которая сыграет в чемпионате Высшей лиги, возглавил 24-летний Василий Гарский. Воспитанник химкинского баскетбола прошел путь от игрока ДЮБЛ до наставника взрослой команды и стал самым молодым тренером чемпионата. Многие игроки «Химок-2» ранее выступали за молодежный состав клуба.

Состав «Химок-М», выступающих в Единой молодежной лиге ВТБ, пополнили воспитанники Училища олимпийского резерва № 3. Часть игроков осталась с прошлого сезона, тренерский штаб не изменился: с командой продолжает работать Роман Пахнюк.

Официальные матчи начнутся в начале октября. Первая домашняя игра пройдет 20 октября: «Химки-М» встретятся с «ПАРМОЙ-М». Вход свободный. Канал администрации Химок в MAX: https://max.ru/gohimkiadm.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.