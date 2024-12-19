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сегодня в 17:09

Команды гимнасток из Реутова заняли призовые места на соревнованиях в Армении

Реутовские воспитанницы спортивной школы успешно выступили в Армении на международных соревнованиях Friendship International Cup. В турнире приняли участие команды из 10 стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В командном зачете команда «Fusion» стала победителем соревнований по программе 2 взрослого разряда. В нее вошли гимнастки 2014 года рождения Алиса Беликова, Дарья Солпанова, Милана Барсук, Милана Рубцова, Ульяна Тымкова.

Евгения Копина, Диана Тельнова, Маргарита Меликян, Дарья Михайлова, Лада Златина, Таисия Жукова 2012 года рождения — стали первыми по программе 1 взрослого разряда, выступая в команде «Katrin».

По программе КМС, команда Kristall стала бронзовым призером. Это девочки 2011 года рождения — Анна Платицына, Диана Кочиева, Диана Молькова, Алена Лапина, Ксения Азман, Арина Городецкая.

В личном первенстве, в финале, по программе без предмета, бронзовым призером соревнований стала Алиса Беликова. Как отметила тренер «Спортивной школы» Климушина Екатерина, наши спортсменки попробовали силы на международной арене и оценили свой уровень подготовки.

«Из четырех наших команд три заняли призовые места. Победа на этом турнире дала понимание, что все труды, не напрасны, что командная, сплоченная работа приносит свои плоды. И еще — это вдохновляет тренироваться с новыми силами и идти к новым победам», — добавила она.

Недавно гимнастки из Реутова завоевали первые места на соревнованиях «Зимняя грация». В турнире принимали участие более 300 гимнасток.

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