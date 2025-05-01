Команды «Динамо-Электросталь» завоевали Кубок России-2025 по хоккею на траве

В Казани завершился Кубок России-2025 по хоккею на траве среди мужских и женских команд. По итогам соревнований мужская и женская команды «Динамо-Электросталь» забрали главные трофеи турнира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В женском финале, уступая по ходу матча 0:2 и 2:3, спортсменки «Динамо-Электросталь» смогли преодолеть сопротивление соперниц из Республики Беларусь и вырвать победу с итоговым счетом 4:3. Это второй трофей для электростальского женского клуба на старте сезона.

В мужском финале наши спортсмены встретились с казанским «Динамо-Ак Барс». Игра шла с преимуществом представителей электростальского клуба, но основное закончилось с равным счетом — 3:3. Победителя определила серия буллитов, где наша команда «Динамо-Электросталь» оказалась сильнее.

Всего в этих соревнованиях за призовые места боролись шесть женских команд: «Динамо-Электросталь», «Минск», «Динамо-Ак Барс», «Восток», Сборная Санкт-Петербурга и «Юность Москвы». Среди мужских команд в соревнованиях приняли участие семь команд: «Динамо-Электросталь», «Минск», сборная Санкт-Петербурга, «Динамо-Ак Барс», «Динамо-Строитель», «Восток» и «Строитель».

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