Команда «Зоркий Красногорск» выиграла кубок футбольных мам в Коломне

сегодня в 15:25

В соревнованиях, которые прошли на одном из старейших спортивных сооружений региона — стадионе «Труд» в Коломне — приняли участие представители Москвы, Красногорска, Лосино-Петровского, Брянска и дебютанты Кубка — коллективы из Раменского и Шатуры.

Подмосковная команда футбольных мам «Зоркий Красногорск» стала победителем турнира в категории «Золотой кубок». Серебряными призерами в этой категории стали представительницы «ФМ Брянск», а «бронзу» завоевали спортсменки коллектива «Мамы Лос-Петрос» из Лосино-Петровского. Кроме того, команда Раменского городского округа «Рам Мамы» стала обладателем «Кубка Надежды».

Лучшими игроками в своем составе стали Алена Черкасова («Зоркий Красногорск»), Лидия Бовт («Мамы Лос-Петрос») и Ольга Григорьева («Рам Мамы»). Кроме того, две подмосковные спортсменки признаны лучшими игроками турнира: лучший вратарь — Елизавета Хамзина «Мамы Лос-Петрос» и лучший нападающий — Зоя Лопатина «Зоркий Красногорск».

«Футбольные мамы» — победители конкурса Российского футбольного союза для проектов массового футбола «Россия — футбольная страна» 2022/23. Они заняли первое место в номинации «Лучший проект для женщин».

«Кубок футбольных мам» в городском округе Коломна состоялся 20 июля. Также в текущем летнем сезоне соревнования пройдут еще в четырех городах Московской области: Сергиевом Посаде (10 августа), Серпухове (24 августа), Дубне (7 сентября) и Одинцове (21 сентября).

Турнир «Кубок футбольных мам» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.