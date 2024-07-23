Команда «Зоркий Красногорск» выиграла Кубок футбольных мам в Коломне.

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Соревнования прошли 20 июля на одном из старейших спортивных сооружений региона — стадионе «Труд». В них приняли участие представители Москвы, Красногорска, Раменского, Шатуры, Лосино-Петровского и Брянска.

Команда футбольных мам «Зоркий Красногорск» стала победителем турнира в категории «Золотой кубок»

Команда «ФМ Брянск» стала серебряным призером.

А почётное третье место завоевали спортсменки коллектива «Мамы Лос-Петрос»

Кроме того, команда Раменского городского округа «Рам Мамы» стала обладателем «Кубка Надежды»

Также были отмечены наши футболистки: Зоя Лопатина признана лучшим нападающим турнира, а Алена Черкасова — лучшим игроком в своем составе.

Кубок футбольных мам проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.