Команда «Зоркий-89» победила на турнире памяти Михаила Девишева в Красногорске

Ежегодный турнир памяти Михаила Девишева прошел 1 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В соревнованиях приняли участие хоккеисты разных поколений, а победу одержала команда «Зоркий-89», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Зоркий» в Красногорске 1 февраля состоялся традиционный турнир, посвященный памяти Михаила Константиновича Девишева — известного тренера и призера чемпионатов СССР. Турнир собрал воспитанников и последователей Девишева, которые вышли на лед, чтобы почтить его вклад в развитие красногорского хоккея.

В этом году первое место заняла команда «Зоркий-89», набравшая максимальные 12 очков. Второе место досталось команде «Зоркий 85–87», третье — «Зоркий 2011». В турнире также участвовали команды «Зоркий-90», «Зоркий 82–84» и «Зоркий 45+».

Организаторы отметили, что турнир стал значимым событием для хоккейного сообщества города, объединив игроков разных возрастов и поклонников спорта. Мероприятие позволило участникам продемонстрировать мастерство и выразить уважение к памяти Михаила Девишева, внесшего большой вклад в развитие хоккея в Красногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.