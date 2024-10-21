Команда «Заречье-Одинцово» завоевала Кубок России молодежной волейбольной лиги

​Волейболистки из молодежной команды «Заречье-Одинцово» со счетом 3:2 одержали победу над соперницами из «Динамо-РЦСП» и завоевали Кубок России молодежной лиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковная команда «Заречье-Одинцово» впервые стала обладателем Кубка России молодежной лиги. Это важный шаг к новым победам и достойный результат проделанной работы всего коллектива волейбольного клуба. Поздравляю!» — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​Подмосковные спортсменки завершили первый период финальной встречи с незначительным отрывом — 25:23. Во втором периоде они также взяли верх над соперницами — 26:24. Третий и четвертый периоды оказались менее удачными, со счетом 19:25 и 20:25 соответственно волейболистки из Московской области уступили краснодарским спортсменкам. Лишь в решающем временном отрезке «Заречью-Одинцово» удалось выйти в отрыв и завершить матч в свою пользу — 17:15.

В заключительной игре группового этапа волейболистки из Подмосковья со счетом 3:0 одолели команду «Спарта-2» из Нижнего Новгорода и заняли первое место в своей группе. Затем, в первом раунде плей-офф, они переиграли команд «Ленинградка-2» из Санкт-Петербурга. Таким образом, подмосковные волейболистки дошли до финала без единого поражения.

​Кубок России молодежной волейбольной лиги прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.