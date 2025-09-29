Команда «Заречье-Одинцово» завоевала бронзу Кубка Победы

В решающей игре за третье место финала четырех Кубка Победы подмосковные волейболистки на домашней площадке обыграли соперниц из столичного «Динамо». Со старта спортсменки «Заречья-Одинцово» удерживали инициативу. Первая партия бронзового матча закончилась со счетом 25:19. Во втором периоде одинцовские спортсменки финишировали с идентичным счетом в свою пользу. К финалу третьей схватки команды поменялись позициями при том же счете: 25:19, но в пользу «Динамо». Четвертая партия расставила все точки над «i»: 25:17 в пользу «Заречье-Одинцово». Подмосковная команда стала бронзовым призером Кубка Победы.

«За время проведения Кубка Победы — и на играх в Казани, и на играх у нас, в Одинцово — мы увидели сыгранность команды и ее готовность к сезону 2025/2026. И сегодняшний результат, завершение „Финала четырех“ в призах — тому подтверждение. Уже в следующее воскресенье, 5 октября, с домашней игры против «Динамо-Метар» стартуем на Чемпионате России!» — прокомментировал результат команды председатель Наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов.

«Спасибо огромное всем за поддержку. Сегодня чувствовалась энергетика зала, было очень круто. Болельщики, весь зал нас поздравлял, кричал «молодцы». Это очень круто. Будем стараться радовать дальше болельщиков», — сказала доигровщица ВК «Заречье-Одинцово» Алина Богданова.

В первой встрече финала четырех команда из Московской области уступила победителю группы А — «Ленинградке» из Санкт-Петербурга и стала претендентом на «бронзу» турнира. В рамках группового этапа подмосковные волейболистки провели шесть матчей, одержав победу в четырех из них. По итогам двух туров «Заречье-Одинцово» с 11 очками расположилось на втором месте в группе Б, лишь по дополнительным показателям уступив лидерство казанскому «Динамо-Ак Барс».

Матч за бронзовые медали прошел 28 сентября в Одинцово. Кубок Победы по волейболу проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.