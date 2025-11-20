Команда «Заречье-Одинцово» одержала 7 победу подряд в рамках суперлиги чемпионата

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал седьмую победу подряд в рамках предварительного этапа суперлиги чемпионата России. Подмосковная команда с сухим счетом обыграла соперниц из Санкт-Петербурга «Корабелку». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В гостевом матче спортсменки ВК «Заречье-Одинцово» провели игру, не проиграв ни одной партии. Встреча с «Корабелкой» завершилась с итоговым счетом 3:0.

«Наши девчонки, говорю без преувеличения, разгромили «Корабелку» на выезде. Спокойно, размеренно, профессионально! 0:3! Искренне поздравляю всех нас, болельщиков, и благодарю волейболисток «Заречья» за азарт и мощный заряд эмоций! 7-я победа подряд — феноменально!», — прокомментировал выступление команды председатель Наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов.

На сегодняшний день в рамках чемпионата женской волейбольной Суперлиги «Заречье» выступает без единого поражения и занимает вторую строчку турнирного рейтинга. На первой позиции находится команда «Динамо-Ак Барс», а замыкает тройку лидеров — «Уралочка-НМТК». 23 ноября подмосковная команда сыграет на домашней арене в Одинцово с краснодарским «Динамо».

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» в конце сентября текущего года стал бронзовым призером Кубка Победы. В решающей игре за третье место «финала четырех» волейболистки из Московской области на домашней площадке обыграли соперниц из столичного «Динамо».

Чемпионат России по волейболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.