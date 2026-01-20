сегодня в 19:00

Команда «Вольный ветер» из Раменского победила на турнире по кануполо ЦФО

Команда «Вольный ветер» из Раменского заняла первое место на турнире по кануполо среди команд Центрального федерального округа, который прошел в бассейне «Сатурн» в Раменском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир по кануполо среди команд Центрального федерального округа завершился в минувшие выходные в бассейне «Сатурн» в Раменском. Соревнования собрали многочисленных зрителей и отличались высоким уровнем спортивного мастерства.

Победителем стала команда «Вольный ветер» из Раменского, опередив соперников из других городов округа. Второе место заняла команда «Лабиринт» из Костромы, третье — спортсмены из Зеленограда. Четвертое место досталось московской команде «Три стихии».

Организаторы отметили высокую конкуренцию и зрелищность матчей. Победа раменской команды подчеркивает развитие спорта в городском округе и высокий уровень подготовки местных спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.