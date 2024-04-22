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Команда «Тигры» из Раменского колледжа стала победителем турнира по волейболу

В спортивном зале Гжельского государственного университета прошел XII открытый турнир по волейболу среди команд образовательных учреждений Раменского городского округа. Победу одержала команда Раменского колледжа «Тигры». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В турнире приняли участие команды из Гжельского государственного университета, Раменского колледжа, Авиационного техникума им. В. А. Казакова и Раменского дорожно-строительного техникума.

Победу в турнире одержала команда Раменского колледжа «Тигры» под руководством тренера Ильи Шабанова. Капитаном команды является Андрей Давыдцев. В состав команды вошли: Арут Джамалян, Даниил Потехин, Егор Южаков, Илья Ильтяков, Кирилл Семенов, Семен Негодяев, Николь Федулаева, Софья Беломестнова, Валерия Мещерякова, Алиса Хмелина и Дарья Стеценко.

В следующем учебном году в Раменском колледже будет открыт новый набор в юношескую волейбольную команду «Тигры».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.