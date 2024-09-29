Команда Щелковского колледжа победила в первом матче первенства НСХЛ

сегодня в 19:02

Команда Щелковского колледжа с успехом завершила свой первый матч в рамках первенства Национальной студенческой хоккейной лиги. Этот результат стал отличным стартом для нашего коллектива, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу команды Щелковского колледжа.

По итогам матча были определены лучшие игроки: Соловьёв Герман (Щелковский колледж) и Мальцев Артём (НИИИ Балашихи).

Награду игрокам вручила заслуженный учитель Московской области и директор Щёлковского колледжа Бубич Флора Владимировна.

В сентябре этого года на льду арены имени Владислава Александровича Третьяка в Щелково состоялась долгожданная презентация студенческой хоккейной команды «Щелковский колледж». В новом сезоне 2024/2025 команда будет представлять округ в дивизионе «Восток» Национальной Студенческой Хоккейной Лиги.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.