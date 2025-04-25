Команда Щелкова одержала победу школьной лиги по шахматам

В городском округе Балашиха состоялись решающие матчи школьной лиги по шахматам. В рамках «Финала четырех» победителем стала команда городского округа Щелково, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Стартовали финалы школьной лиги Московской области. Сегодня в Балашихе объявлены победитель и призеры соревнований по шахматам. Всего в первомсезоне Лиги приняли участие более 1,5 тыс. юных шахматистов, 24 вышли в финал и разыграли награды. В следующем году среди участников шахматных турниров ждем уже более 5 тысяч школьников. Интерес у ребят большой — школьную лигу будем развивать и масштабировать», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В «Финале четырех» приняли участие команды из Щелкова, Балашихи, Дубны и Подольска — всего 24 юных шахматиста. Почетным гостем решающих баталий в сезоне 2024/2025 стал чемпион России до 15 лет по шахматам, многократный победитель всероссийского финала «Белой ладьи», подольский спортсмен, входящий в десятку лучших юных игроков мира Святослав Лисенков.

«Я желаю все участникам финала Школьной лиги удачи, хороших партий, красивых побед и пусть победит сильнейший», — сказал перед стартом соревнований Святослав Лисенков.

В первом туре встретились команды Щелкова и Подольска. Матч завершился ничьей. А вот игра между сборными Балашихи и Дубны завершилась победой команды гостей. Во втором туре вничью сыграли уже команды Подольска и Дубны, а Балашиха одержала победу над Щелково. В третьем туре игра между школьниками из Балашихи и Подольска также завершилась с равным счетом. Шахматисты из Дубны оказались сильнее щелковских спортсменов.

В четвертом туре сборная Щелково уверенно обыграла подольчан, а Балашиха одержала победу над Дубной. В пятом туре — вновь ничья: Дубна и Подольск завершили противостояние с одинаковым результатом. При этом Щелково отыгралось у Балашихи. По итогам шестого тура команда Балашихи вышла победителем из противостояния со сборной Подольска. Дубна обыграла Щелково.

По итогам «Финала четырех» по шахматам победу одержала команда городского округа Щелково. Второе и третье места заняли шахматисты из Дубны и Балашихи соответственно.

Лучшими игроками турнира признаны Григорий Фирсов (Дубна) и Карина Сидоркина (Балашиха). А Мария Рыбакова (Подольск) удостоилась звания лучшего игрока по шахматам единой школьной лиги.

«Я испытала неимоверные эмоции, это было очень захватывающе. Готовилась достаточно долго, на протяжении месяца. Сегодня было шесть игр. Я набрала три из шести, это достаточно высокий результат. Я очень рада, что мы заняли третье место, но нужно бы еще постараться», — сказала после награждения Карина Сидоркина.

28 апреля состоятся решающие матчи «Финала четырех» по волейболу. Среди девушек в финал прошли команды из Истры, Дмитрова, Домодедова и Королева. Юношеские коллективы будут представлять Королев, Щелково, Дмитров и Подольск. Игры пройдут в Подольске. Почетными гостями мероприятия станут олимпийский чемпион, победитель Мировой лиги и Лиги наций, обладатель Кубка мира и чемпион мира среди юниоров Александр Соколов, чемпионка Европы, трехкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, чемпион Европы, дважды серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко, чемпионка мира 2010 года Леся Махно и бронзовый призер чемпионата России 2025 года, спортсменка подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Александра Коруковец. Волейбольные финалы пройдут в Подольске 28 апреля на базе СК «Юность».

Соревнования регионального этапа Школьной лиги проходили в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Команды состязались в двух конференциях — западной и восточной.

Подробнее ознакомиться с расписанием финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.