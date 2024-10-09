Команда Реутова по художественной гимнастике стала призером региональных соревнований

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сегодня в 20:55

Гимнастки реутовской спортивной школы отлично показали себя на Чемпионате и Первенстве Московской области в составе сборной команды Реутова, а также выполнили норматив на звание «мастер спорта». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Помимо прочего, девушки прошли отбор на Чемпионат Центрального Федерального округа от Московской области.

Гимнастки достойно выполнили свои программы, набрали необходимую сумму баллов для выполнения нормативов мастера спорта и вошли в финалы с лентами и мячами.

Второе выступление команды было на Всероссийских соревнованиях «Мария», где они также набрали необходимые баллы.

Гимнастки Анна Полюшкина, Елена Сысоева, Елизавета Полстянова, Софья Екимовская, Диляра Зиннатова и Евгения Ларченко, под руководством тренеров Ольги Улановой и Екатерины Климушкиной, стали мастерами спорта.

Близится к завершению строительство муниципальной части нового ФОК, предназначенная для реутовской спортивной школы.

Три тысячи квадратных метров будут открыты раньше других помещений спортивного комплекса. В самом большом в городском округе спортивном зале смогут бесплатно заниматься воспитанники отделений художественной гимнастики, баскетбола и волейбола.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.