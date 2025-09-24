Команда Подольска победила на кубке «Корсара» для спортсменов с инвалидностью

В Подольске в 22-х открытых городских соревнованиях Кубок «Корсара» приняли участие 82 спортсмена с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, а также с общими заболеваниями. Участники представляли различные округа Московской области. По итогам соревнований в общекомандном зачете подольская команда заняла первое место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования организовала Подольская городская общественная организация спортивных инвалидов «Корсар».

В программу вошли состязания по дартсу, жульбаку, пулевой стрельбе из винтовки и из пневматического пистолета, толкание ядра, гиревой спорт.

«Жульбак – это не просто испытание меткости, это искусство стратегии. Это платформа с четырьмя ячейками, где каждая ячейка – это шанс, шайбы – инструменты, а четыре в ряд – заветное удвоение удачи. В этой игре важен не только точный бросок, но и умение видеть картину целиком, просчитывать ходы и превращать попадание в триумф», – сказал председатель Подольской городской общественной организации спортивных инвалидов «Корсар» Сергей Брагин.

Победителей и призеров в каждом виде спорта и каждой категории здоровья наградили кубками, медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.