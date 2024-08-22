Команда Подмосковья завоевала медали чемпионата РФ в академической гребле

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Сборная Московской области завоевала места на пьедестале почета чемпионата России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина — академическая гребля). В копилке подмосковных спортсменов золотая и серебряная награды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В классе лодок «четверка с рулевым» на дистанции 1 500 м победителем стал экипаж в составе Ирины Костюхиной, Владимира Бисарнова, Артема Кондратьева, Людмилы Колесовой и Лидии Водневой.

Экипаж Юлии Кутузовой, Кирилла Кредисова, Вадима Дмитрякова, Елены Поклоновой и Полины Якубенко занял вторую ступень пьедестала почета в аналогичной дисциплине.

Чемпионат России проходил с 15 по 18 августа в городе Коломна (Московская область). В соревнованиях принимали участие 6 регионов.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.