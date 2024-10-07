Команда Подмосковья выиграла бронзу на Спартакиаде пенсионеров России

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете IX Спартакиады пенсионеров России. Соревнования были приурочены к международному Дню пожилых людей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Золото» в соревнованиях по плаванию среди женщин завоевала Светлана Плотницкая из Долгопрудного. Алексей Горбатов из Жуковского стал серебряным призером в состязаниях по шахматам.

Спартакиада проходила в три этапа: отборочные муниципальные соревнования, региональные турниры и финал. В этом году участниками стали более 720 спортсменов из 77 регионов, а также команды из Белоруссии, Казахстана и Финляндии.

Отборочные туры собрали почти 75 тысяч спортсменов-любителей. За призовые места боролись мужчины от 60 лет и старше, и женщины от 55 лет и старше. В программе турнира было восемь дисциплин: комбинированная эстафета, настольный теннис, плавание, шахматы, легкая атлетика, пулевая стрельба, дартс и нормативы комплекса ГТО.

«Победа сборной Подмосковья стала исторической — это лучший результат за весь период проведения соревнований. Поздравляю всех участников и их тренеров. Уверен, что впереди нас ждут новые достижения и вершины, а Спартакиада в Подмосковье в следующем году станет еще масштабнее», — отметил депутат Московской областной Думы, председатель Союза Пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Всероссийская Спартакиада пенсионеров прошла с 30 сентября по 5 октября 2024 года в Кемерове.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.