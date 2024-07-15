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Команда Подмосковья стала победителем соревнований по хоккею на траве

Сборная Московской области выиграла золото Всероссийских соревнований по хоккею на траве «Юность России» среди девушек 13-16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Команда Московской области одержала победы во всех играх группового этапа и обыграла в финале сборную Республики Татарстан.

Состав регионального коллектива на 100% состоит из воспитанниц отделения хоккея на траве «СШОР по игровым видам спорта».

По итогам всероссийских соревнований по хоккею на траве «Юность России» в активе сборной Московской области две индивидуальные награды. Полина Сирачтдинова признана лучшим вратарем турнира, а Кристина Быкова — лучшим игроком.

Турнир являлся отбором на летнюю Спартакиаду учащихся России, финал которой пройдет в г. Крымск (Краснодарский край) с 10 по 18 августа.

Всероссийские соревнования по хоккею на траве «Юность России» среди девушек 13-16 лет проходили в Казани с 5 по 12 июля. В турнире приняли участие 10 команд.

Состязания организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.