Команда Подмосковья победила на первенстве России по кикбоксингу

С 10 по 15 мая в Новосибирске, на первенстве России по кикбоксингу команда Московской области добилась беспрецедентного успеха — впервые за всю историю регион занял первое место в общекомандном зачете среди 47 субъектов РФ, передает пресс-служба Минспорта региона.

Более тридцати медалей разного достоинства завоевали юноши и девушки в возрастных категориях от 10 до 18 лет. Их победы стали основой для общего триумфа Подмосковья.

1 место заняли Гайдамаха Полина — лайт-контакт, 13–15 лет, до 46 кг; Комов Максим — поинтфайтинг, 10–12 лет, до 28 кг; Лозовский Михаил — поинтфайтинг, 10–12 лет, до 47 кг; Перерва Мирослава — лайт-контакт, 13–15 лет, до 60 кг; Пикалова Елизавета — лайт-контакт, 16–18 лет, до 50 кг; Подколзин Вячеслав — лайт-контакт, 10–12 лет, до 32 кг; Зозуля Павел — поинтфайтинг, 10–12 лет, до 37 кг; Низовкина Полина — поинтфайтинг, 16–18 лет, до 60 кг

На 2 месте расположились Лунин Даниил — поинтфайтинг, 16–18 лет, до 94 кг; Мардоянц Анна — поинтфайтинг, 13-15 лет, до 42 кг; Наливайко Иван — поинтфайтинг 13-15 лет, до 52 кг; Низовкина Полина — лайт-контакт, 16–18 лет, до 60 кг; Поликашин Егор — лайт-контакт, 10-12 лет, до 42 кг; Степанова Маргарита — поинтфайтинг, 13–15 лет, до 50 кг; Шапошников Глеб — поинтфайтинг, 13–15 лет, до 63 кг; Вагнер Владислав — поинтфайтинг, 13–15 лет, до 42 кг

Бронзу завоевали Бережная Елена — поинтфайтинг, 13-15 лет 50 кг; Карипова Варвара — поинтфайтинг, девочки 10–12 лет, до 28 кг; Косырев Макар — поинтфайтинг, 13–15 лет, 63 кг; Панчишко Полина — лайт-контакт, 10–12 лет, до 32 кг; Поветкин Тимофей — поинтфайтинг, до 47 кг; Рындов Никита — лайт-контакт, 16–18 лет, до 63 кг; Степанова Маргарита — лайт-контакт, 13–15 лет, до 50 кг; Титова Алиса — поинтфайтинг, 13–15 лет, до 55 кг; Чимпятов Иван — поинтфайтинг, 10–12 лет, до 42 кг; лайт-контакт, 10–12 лет, до 42 кг; Шапошников Глеб — лайт-контакт, 13–15 лет, до 63 кг; Вагнер Владислав — лайт-контакт, 13–15 лет, до 42 кг

«Мы гордимся каждым спортсменом, который вышел на татами. Эти победы — результат системной работы тренеров, поддержки родителей и внутренней силы наших ребят. Кикбоксинг в Московской области развивается высокими темпами, и мы планируем не останавливаться на достигнутом. Мы воспитываем не просто спортсменов, а людей, способных побеждать и в спорте, и в жизни» — прокомментировал старший тренер по татами-дисциплинам Яковлев Дмитрий.

По итогу турнира в состав национальной сборной команды РФ вошли 18 подмосковных спортсменов, которые будут защищать честь страны с флагом и гимном на международных соревнованиях уже этой осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.