сегодня в 16:58

Команда Подмосковья одержала первую победу на соревнованиях по следж-хоккею

Следж-хоккейная команда «Гвардия» одержала первую победу с момента создания. Подмосковные спортсмены выиграли стартовый матч Всероссийских соревнований по следж-хоккею «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче всероссийских соревнований подмосковные следж-хоккеисты одержали победу над командой «ЦСК ВВС» из Самары. Матч завершился со счетом 1:0.

Участниками турнира стали ветераны специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Борьбу за медали соревнований ведут шесть команд: СХК «Легион — Следж СВО» (Ростовская область), СХК «Гвардия» (Московская область), СХК «Звезда» (Санкт-Петербург), СХК «Лада — следж» (Самарская область, Тольятти), СХК «ЦСК ВВС» (Самарская область, Самара) и СХК «Союз» (Приморский край, Владивосток).

Победители и призеры всероссийских соревнований определятся 15 октября. Турнир «Герои нашего времени» проходит в Ярославле в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В составе «Гвардии» выступают ветераны СВО, чья служба отмечена орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За службу в разведке», «Суворова» и другими наградами.

Начальник команды Михаил Трифонов в прошлом игрок хоккейного клуба «Кристалл-Электросталь». В результате травмы он лишился обеих ног, но несчастье не сломило дух спортсмена, Михаил продолжил заниматься любимым спортом, только уже на санях.

Тренирует спортсменов «Гвардии» Вадим Троицкий. 15 лет назад он стоял у истоков первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс», ставшей базовой командой для сборной России на паралимпийских играх. Спортсмены клуба становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.