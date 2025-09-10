Команда по мотоболу из Ленинского округа вновь стала чемпионом России

В подмосковном Ленинском городском округе состоялся второй финальный матч серии за золотые медали чемпионата России по мотоболу. Местный клуб «Металлург» со счетом 9:2 одержал уверенную победу над командой «Колос» из Ипатово. Эта победа принесла «Металлургу» 27-й чемпионский титул в истории клуба. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Мы имели явное преимущество как территориально, так и в игровом плане. Соперник в финале был серьезный, но наши ребята понимали, что отступать некуда. Отдельная благодарность болельщикам за мощную поддержку», — приводятся в сообщении слова президента спортивного клуба «Металлург» Ленинского округа, заслуженного тренера СССР Валерия Нифантьева. Сообщается, что эта победа стала продолжением успеха в первом матче финала, где спортивный клуб «Металлург» также победил со счетом 6:3 в станице Кущевской Краснодарского края. В ходе матча игроки Тимофей Гусарев и Анатолий Касьянов забили по три гола, Артем Ковтун — два, а Никита Марков — один. «Очень приятно одержать победу на домашнем поле. Нас пришли поддержать много болельщиков, и мы очень рады. Спасибо всем за поддержку. Мы были настроены на победу любой ценой», — прокомментировал игрок спортивного клуба «Металлург» Артем Ковтун. Чемпионат России по мотоболу 2025 года собрал восемь команд из разных уголков страны, включая Московскую и Владимирскую области, а также Ставропольский и Краснодарский края.

