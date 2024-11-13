В Сыктывкаре завершился открытый турнир по хоккею с мячом «Памяти Мастера спорта СССР Рафика Рахимзяновича Мухаметзянов» среди мальчиков 10-11 лет. В нем приняли участие сильнейшие детские команды из Королева, Сыктывкара, Кирова, Мончегорска, Первоуральска и Архангельска, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В результате упорной борьбы команда школы олимпийского резерва «Королев» — «Вымпел», под руководством тренера Дмитрия Леонова завоевала серебро турнира.

«Для ребят это колоссальный опыт и самое главное — понимание, куда двигаться дальше. Для команды это был один из первых турниров такого уровня и завоеванное серебро огромный стимул для дальнейшего развития и движения вперед. Хотелось бы выразить благодарность организаторам турнира за теплый прием» — сказал Дмитрий Леонов.

Хоккей с мячом в Королеве имеет более чем 100-летнюю историю, которая началась в 1924 году в Болшевской трудовой коммуне. Первая команда называлась «Динамо» Болшево и состояла из воспитанников коммуны. Именно они в первом Чемпионате СССР по хоккею с мячом 1936 года выиграли серебряные медали, уступив лишь команде «Динамо» Москва.

Совсем недавно на территории стадиона «Вымпел» открылся музей хоккея с мячом где можно увидеть спортивный инвентарь хоккеистов, исторические фотографии и вырезки из газет, вымпелы, кубки, правительственные и спортивные награды игроков, их медали, значки и многое другое.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.