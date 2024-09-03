Баскетболисты из Сергиева Посада стали бронзовыми призерами турнира «ВАSKET CUP»

сегодня в 14:10

Команда спортшколы «Центр» из Сергиева Посада заняла третье место в турнире по баскетболу «ВАSKET CUP» среди юношей 2013 года рождения. Лучшим игроком турнира стал Антон Москальонов. Спортсмены тренируется под руководством старшего тренера Владимира Маршалова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

28 августа в Казани завершился турнир по баскетболу, в котором приняли участие 10 коллективов из Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и других городов.

Сейчас в спортивной школе «Центр» числится 1832 воспитанника. За минувший учебный год ребята получили 815 спортивных разрядов, в том числе мастеров и кандидатов в мастеров спорта. Основные виды спорта, которым тренируют в школе — фигурное катание, бокс, дзюдо, тяжелая, легкая атлетика, лыжная секция, греко-римская борьба, тайский бокс, самбо, пауэрлифтинг, плавание и хоккей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.