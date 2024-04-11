Команда Москвы выиграла общекомандный зачет на Спартакиаде учащихся — 2024

Столичная команда выиграла общекомандный зачет на Спартакиаде учащихся — 2024. Всего команда получила 17 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых медалей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Так, 5 высших наград в конькобежном спорте взяла Елена Мягкова из ГБУ ДО «Московская академия зимних видов спорта». А еще 2 медали получили юноши в хоккее и хоккее формата 3х3.

Мэр Москвы поздравил команду из Москвы с успешным участием в соревнованиях и выдающимися результатами.

XII Зимняя спартакиада учащихся России 2024 года проходила с 3 февраля по 10 апреля в шести регионах страны. Всего участниками соревнований стали 2205 человек.

Награды получили 106 спортсменов из Москвы.