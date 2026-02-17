Команда Московской области стала победителем на Фестивале инновационных видов спорта

14–15 февраля в Иркутске состоялся 1-й в регионе Фестиваль инновационных видов спорта — событие на стыке технологий, доступной среды и новых соревновательных форматов. На одной площадке встретились фиджитал-дисциплины, VR-форматы и адаптивные направления.Команда Московской области ГК «Метиз» на протезах стала победителем на Фестивале инновационных видов спорта, сообщает пресс-служба компании.

На одной площадке соревновались участники с разным уровнем физических возможностей. Для многих это стало не просто стартом, а шагом к возвращению в активную жизнь — после травм, при нарушениях опорно-двигательного аппарата.

Отдельно стоит отметить участие участников СВО, для которых спорт также стал важной частью восстановления и реабилитации. В течение двух дней гости и участники пробовали силы в фиджитал- и VR-дисциплинах: фиджитал-боксе, интерактивном гольфе, Just Dance, Beat Saber, фиджитал-волейболе и фиджитал-волейболе сидя.

«Мы видим реабилитацию шире, чем медицинскую услугу: человеку нужны среда, движение и сообщество. Поэтому мы хотим развивать в Иркутской области адаптивные виды спорта и досуга, чтобы пользователи протезов могли находить занятия по интересам и чувствовать себя частью активной жизни города. А для общества такие события — лучший способ увидеть, что доступность и уважение к разным возможностям должны быть нормой», — Иван Сахаровский, руководитель протезно-ортопедического центра «Байкал-Орто».

Для зрителей фестиваль стал возможностью не только посмотреть соревнования, но и увидеть технологии в действии, познакомиться с новыми форматами и историями людей, которые возвращаются к активной жизни. Для партнеров и бизнеса — это наглядный пример того, как инклюзия и инновации могут работать вместе и становиться основой для новых совместных проектов.