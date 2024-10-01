Команда медиков из Люберец заняла 3 место в соревнованиях по легкой атлетике

Команда сотрудников Московского областного центра охраны материнства и детства городского округа Люберцы заняла третье место в соревнованиях по легкой атлетике среди трудовых коллективов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках XXX Спартакиады, организованной Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» (МОООП) и спортклубом профсоюзов «Подмосковье», состоялись соревнования осеннего легкоатлетического кросса. Уже не в первый раз мероприятие проходило в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК).

По итогам общекомандного зачета, команда МОЦОМД «Fortis Doctores» заняла в забеге почетное 3-е место. Центр демонстрирует не только свой интерес и причастность к спорту, но и поддерживает добрые традиции совместного досуга и живого дружеского общения среди коллег. Это служит хорошим примером для детей и молодых ребят.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.