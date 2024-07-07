Команда Легенд футбола взяла верх над любительской сборной Наро-Фоминского г. о.

​Сборная звезд отечественного футбола провела матч с жителями Наро-Фоминского городского округа в рамках проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Встреча закончилась уверенной победой именитых футболистов со счетом 7:2. Таким образом, легенды футбола продолжили свою победную серию.

За три сезона существования проекта именитые игроки еще ни разу не уступили жителям региона.

​На поле стадиона «Строитель» в рабочем поселке Селятино звезды российского футбола вышли в боевом составе: Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Александр Филимонов, а также бессменный лидер и капитан команды, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев. Сыграть в одной команде с прославленными футболистами выпала честь победителю розыгрыша проекта «Суперлига Подмосковья» Алексею Космынину.

​«Мы очень любим Наро-Фоминск. Уже второй раз приезжаем в городской округ. Второй раз играем здесь в рамках проекта „Выходи во двор“. Особо приятно наблюдать, что дети получают огромное удовольствие от участия в наших мастер-классах. Спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за возможность путешествовать по региону и доставлять огромную радость всем жителям области», — поделился эмоциями Дмитрий Аленичев.

​С тренерской бровки руководил игрой команды легенд футбола трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​По традиции перед стартовым свистком, возвещающем о начале гала-матча, легендарные футболисты провели мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

​«Наша главная задача — чтобы у детей появилось желание играть в футбол, желание тренироваться и возвращаться на футбольное поле изо дня в день. Ну, а мы своим личным примером показываем, что увлечение спортом способно кардинально изменить жизнь любого ребенка в лучшую сторону», — отметил Евгений Алдонин.

​В качестве почетного гостя мероприятие посетил легендарный советский хоккеист, победитель Олимпиады, многократный чемпион мира Владимир Мышкин.

​Также зрители на трибунах по традиции следили за игрой под «живые» комментарии спортивного журналиста и депутата Московской областной Думы Олега Жолобова.

​«Сегодня на матче присутствуют военнослужащие. Мы знаем, что в Наро-Фоминском городском округе базируются и Кантемировская, и Таманская дивизии. Почти 30 воинских частей и соединений здесь присутствуют. Многие из них сейчас находятся в зоне проведения СВО. И сегодня футболисты проведут специальные мастер-классы для детей участников СВО», — сказал Олег Жолобов.

​Юные футболисты получили подарки с автографами из рук звезд российского футбола. Такой сюрприз был организован благотворительным фондом «Исток» в рамках проекта «Папа-наставник».

​В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. После игры в Селятине звездные футболисты посетят еще пять городских округов: Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородский и Пушкинский.

​За два сезона звездная сборная провела более 30 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.