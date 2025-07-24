Команда корпорации «Энергия» стала абсолютным победителем спартакиады в Королеве

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Спартакиада «Путь Победителя» стартовала в Королеве в марте. Свои команды для участия представили крупнейшие предприятия ракетно-космической и оборонной отрасли Подмосковья — РКК «Энергия», Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», НПО измерительной техники, Конструкторское бюро химического машиностроения и другие, а также «Сбер» и военнослужащие региона, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 200 сильнейших спортсменов Московской области в составе 11 команд боролись за победу в самых разных видах спорта — мини-футболе, волейболе, баскетболе, шахматах, лёгкой атлетике, дартсе, настольном теннисе и плавании. Яркие эмоции болельщиков, настоящее спортивное мастерство участников и воля к победе сопровождали все этапы спартакиады.

Самыми напряженными и зрелищными стали финальные игры по мини-футболу, которые прошли в конце июля. По итогу больших соревнований главный кубок спартакиады остается в Королеве — победу завоевала ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Пока команда принимает поздравления от коллег и болельщиков, а торжественное вручение заслуженных наград состоится в августе, в День физкультурника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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