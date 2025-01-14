Команда Khimki Power стала победителем международного турнира по баскетболу

Мужская молодежная и женская команды Khimki Power завоевали две золотые награды международных соревнований «Ривьера Open» по баскетболу в формате 3×3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подопечные Даниила Абрамовского по итогам группового этапа заняли первое место, что подарило им путевку сразу в ½ стадию финала соревнований. В полуфинале химчане со счетом 21:9 обыграли команду «Северный» из Москвы. В решающем противостоянии коллектив из Московской области оказался сильнее гостей из команды «Минск», одолев оппонента со счетом 17:6.

Женская команда «Khimki Power» вышла из своей группы со второго места. В четвертьфинале турнира подмосковные баскетболистки победили соперниц изстоличного «АО АСЭ» — 21:7. В матче за выход в финал команда Олеси Абрамовской взяла верх над еще одним коллективом из Москвы — «MSU». Игра завершилась с результатом — 21:9. И в финале Khimki Power со счетом 21:14 переиграла столичную команду «Союз 3×3».

В состав молодежной мужской команды Khimki Power вошли: Андрей Городенцев, Иван Чиганов, Александр Черевко, Семен Фуников и Евгений Дубровин.

​За женский коллектив выступили: Татьяна Казакова, Вера Шнейдер, Анна Бочкарева, Полина Святская и Софья Шабунина.

​Международный турнир по баскетболу 3×3 «Ривьера Open» состоялся 11–12 января в Москве. В нем приняли участие команды из России, Казахстана и Белоруссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.