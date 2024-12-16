Команда Khimki Power из Подмосковья вышла в тандем «Мастер» по баскетболу 3×3

В Московской области завершился тандем «Вызов» чемпионата России по баскетболу 3×3. По итогам проведенных игр женская команда Khimki Power стала обладателем путевки в тандем «Мастер», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В первой встрече турнира девушки из регионального центра спортивной подготовки № 5 обыграли московский MSU со счетом 17:13, но во второй встрече уступили «Десерту» из Екатеринбурга — 11:18. Таким образом за билет в тандем «Мастер» подопечным Олеси Абрамовской предстояло сыграть с лидером параллельной группы — «Тулпаром» из Казани. В решающей игре подмосковные баскетболистки оказались сильнее (15:11) и получили путевку в тандем «Мастер».

Московскую область представляли четыре коллектива регионального центра спортивной подготовки № 5 — две мужские и две женские команды.

Главным призом тандема «Вызов» является выход в высший по уровню тандем «Мастер».

Первый этап чемпионата России и Суперкубок по баскетболу 3×3 прошел в Химках 14 и 15 декабря. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.