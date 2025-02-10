Команда Каширы стала лучшей в южном Подмосковье по мини-футболу среди юношей

Во Дворце спорта «Озеры» городского округа Коломна прошел зональный этап соревнований по мини-футболу среди юношей 2007–2008 годов рождения в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школу», который направлен на развитие детского и юношеского футбола в стране. В финальной встрече выступала команда школы-интерната городского округа Кашира, которая сразилась с победителями муниципального этапа города Коломна — командой лицея № 2, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Юные спортсмены Каширы подошли к этому важному матчу с полной готовностью, и результаты их подготовки, проведенной на вечерних тренировках, сказались на игре. Ребята много времени уделили отработке техники владения мячом, а также тактике как в нападении, так и в защите. В результате команда продемонстрировала отличное взаимодействие на поле, проявив как индивидуальные навыки, так и командную сплоченность.

Это выступление принесло команде уверенную победу со счетом 5-1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.