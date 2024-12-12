Команда из Подмосковья выиграла бронзу первенства России по фехтованию

Команда девушек-рапиристок из Подмосковья стала бронзовым призером первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В составе команды Московская область-1 выступали подмосковные спортсменки Маргарита Дзобаева, Евангелина Моргунова, Мария Нагорная и Елена Сучкова. Представительницы региона завоевали бронзовую медаль, войдя в тройку лучших среди 42 коллективов. На первом месте расположились спортсменки из Курской области, а «серебро» — у команды Санкт-Петербург-2.

В рамках первенства борьбу за медали ведут более 800 рапиристов, шпажистов и саблистов из 38 регионов страны. В состязаниях в каждой дисциплине участвуют около 300 спортсменов. Соревнования проходят как в личных, так и в командных зачетах. Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет проходит в Уфе с 3 по 13 декабря.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.