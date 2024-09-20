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Команда из Подмосковья впервые стала обладателем Кубка РФ по киберхоккею

Подмосковная команда «Vityaz» впервые выиграла Кубок России по киберхоккею в формате 6×6, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче киберхоккеисты из Московской области встретились с самым титулованным и одним из старейших российских клубов игры NHL — «RustyX». Основное время завершилось с преимуществом команды «Vityaz». В овертайме команды обменялись результативными бросками по воротам. В итоге подмосковный коллектив завершил турнир победой над фаворитом Кубка России со счетом 4:3.

В составе команды «Vityaz» выступали киберспортсмены Иван Капустенко aka XxKapUdstaxX, Павел Вахненко aka peppenntur, Лука Бауер aka LucePro, Максим Гонцов aka Motzzyy, Игорь Мотов aka prostolike и Кирилл Иванов aka iStrongRus.

Кубок России по киберхоккею 6×6 — это турнир в классическом кубковом формате, традиционно завершающий сезон чемпионата России по киберспортивному хоккею. В соревнованиях принимают участие все команды страны.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.