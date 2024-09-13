Команда из Подмосковья стала обладателем Кубка России по софтболу

Женский софтбольный клуб из Московской области «Карусель» завоевал золотые медали Кубка России. Еще один подмосковный коллектив «Звезда» расположился на итоговом третьем месте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В матче за главный трофей турнира «Карусель» одержала победу над командой «Индианс» из Москвы. Игра завершилась со счетом 5:3. Во встрече за третье место сошлись сразу два подмосковных клуба — «Звезда» из Рузского городского округа и «ОСШОР» из Одинцовского городского округа. Бронзовых наград удостоились софтболистки «Звезды».

Команды «Карусель» и «Звезда» представляют Рузский городской округ и центр спортивной подготовки № 1 Московской области.

Финальный этап Кубка России по софтболу состоялся 12 сентября в поселке Тучково.

Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.