Команда из округа Подольск завоевала 14 медалей на Всероссийских юношеских играх
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Команда из Подольска взяла три золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств по киокусинкай в Анапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Подольск представляли спортсмены СШОР «Пахра», клуба VANMAX и школы карате Алексея Фирсанова под руководством тренера Максима Попкова.
Первые места заняли Матвей Семенихин, Диана Крачковская и Константин Айба. Вторые — у Никиты Маркелова, Вероники Будко, Артема Салюкова, Софьи Карпухиной, Дианы Алановой, Ярослава Лапшина, Максима Муравлева. Третьи — Карина Чурзина, Дмитрий Оловянников, Александр Алексов, Виктория Постникова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.