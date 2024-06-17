Команда из Наро-Фоминского округа победила на межрегиональном фестивале футбола

Детский фестиваль «Футбол — школа жизни» прошел в Наро-Фоминске. В нем победила команда «Атепцево» из одноименного поселения округа, передает пресс-служба администрации городского округа.

В спортивном турнире участвовали не только юниорские футбольные клубы, но также ребята из специализированных школ, интернатов и дети с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз победу одержала команда «Атепцево». Также в рамках турнира прошли товарищеская игра и мастер-класс от Дмитрия Градиленко, Эдуарда Мора, Дмитрия Сенникова и других легендарных футболистов.

«Мы не первый раз принимаем фестиваль и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо за добрые слова, сказанные в наш адрес, как гостеприимных хозяев. Да, Наро-Фоминская земля всегда славилась тем, что она гостеприимна, рада встретить гостей и организовать любой праздник, любого масштаба!» — сказал председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Параллельно со спортивной программой в рамках фестиваля прошли мастер-классы, конкурсы, викторины и концерт творческих коллективов с участием Михаила Гребенщикова. Участников и гостей угощали свежеприготовленной «солдатской» кашей и мороженым.

Отметим, что межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни» проводят с 2021 года. Он проходит в восьми городах России. Главный организатор фестиваля — благотворительный фонд «Под флагом добра». Проект реализуется по федеральной программе «Спорт — норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.