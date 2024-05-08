Команда из Ленинского округа представит Подмосковье в финале фестиваля ГТО

Команда ООО «Ю-КЕН» из Ленинского округа представит Московскую область в финале Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Команду, которая будет защищать честь Подмосковья в рамках всероссийского финала, определяли по итогам зимнего фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» Московской области. Соревнования состоялись 6 марта 2024 года в городском округе Подольск.

В рамках финала фестиваля ВФСК «ГТО» команды будут соревноваться в личном зачете «Многоборье ГТО» и командном — «Эстафета ГТО».

По итогам 2023 года знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» получили свыше 55 тыс. жителей региона, что на 10 тыс. знаков больше по сравнению с 2022 годом. Так, в 2022 году знаки отличия ГТО получили 44 850 человек.

На сегодняшний день в Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе.

Финал всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих состоится с 13 по 19 мая 2024 года в Республике Башкортостан.

Фестиваль проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.