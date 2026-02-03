Команда из Балашихи выступила на чемпионате по подводно-исследовательскому спорту

Ученики детского технопарка «Кванториум» из Балашихи приняли участие в первом чемпионате Московской области по подводно-исследовательскому спорту, который прошел с 31 января по 1 февраля в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуево. В чемпионате приняли участие почти 90 спортсменов из разных регионов России, включая Краснодарский край, Ленинградскую и Тверскую области, а также Подмосковье.

Команда «BALAERO» из Балашихи выступила в четырех дисциплинах: подводные кольцевые гонки для детей 9–11 лет, подводный ниндзя для подростков 12–14 лет, подводная эстафета для юношей 15–17 лет и специальный трек для наставников и студентов-педагогов.

Ректор ГГТУ Галина Скударева отметила, что университет впервые стал площадкой для проведения чемпионата по подводно-исследовательскому спорту в Московской области. Она подчеркнула широкий географический охват участников и интерес молодежи к инженерным специальностям.

Участник команды «BALAERO» Дмитрий Зубенко занял пятое место в возрастной группе 12–14 лет и был признан лучшим игроком команды.

Чемпионат прошел при поддержке министерства образования Московской области. Организаторами выступили Федерация по подводно-исследовательскому спорту IFURS, ГГТУ и ООО «ТехноСтандарт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.