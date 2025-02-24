Команда из Балашихи приняла участие в турнире по Pond Hockey

На стадионе «Зоркий» в Красногорске прошел традиционный турнир по уличному хоккею Pond Hockey, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие медийные хоккейные команды, а также любители и профессионалы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На лед вышли команды ХК NBSK, Hockey Brothers, ХК «10» (команда Азамата Мусагалиева), TruFighters (команда Камила Гаджиева), ХК «Х17» (команда Марии Кириленко), ХК «Первые», ЖХК «Авангард» (Домодедово) и ХК «Авангард» (Балашиха).

«Понд-хоккей и Балашиха — это неразрывно связанные вещи, поэтому такие мероприятия без нас не могут проходить», — сказал Никита Тарасевич, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью.

Турнир Pond Hockey стал ярким и запоминающимся событием, объединившим любителей хоккея и подарившим участникам и зрителям праздничное настроение.

«Мы играем в этом турнире уже четвертый год. Атмосфера крутая, 23 февраля, праздник, каша, чай, прекрасное настроение. Боремся во второй группе за призовые места», — сказал игрок команды болельщиков «Авангард» Фурсал Кофан.

Любительский турнир по уличному хоккею Pond Hockey проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Цель проекта — предоставить спортивному сообществу соревновательный, традиционный и ностальгический опыт игры в хоккей на открытом воздухе. Два года подряд команды встречались на льду в Балашихе, первый и четвертый турниры прошли в Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.