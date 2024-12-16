Команда Электростали заняла призовое место в игре «На страже подмосковных рубежей»

сегодня в 11:42

В Домодедове состоялась V открытая военно-патриотическая игра «На страже подмосковных рубежей», организованная для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, приуроченная к 83-й годовщине начала контрнаступления Красной Армии под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В мероприятии приняли участие свыше 40 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов региона. Каждая команда состояла из семи участников в возрасте от 12 до 17 лет (не менее трех девушек) и одного руководителя.

Электросталь была представлена тремя командами: «15 Бастион» (школа № 15), «Ратник» (гимназия № 21) и «СТАЛЬ» (школа № 22).

Соревнования включали различные этапы, такие как марш-бросок, оказание первой помощи, военизированная эстафета, имитационная стрельба из винтовки МР-512, определение азимута, установление связи, метание ножей, изучение героических страниц истории Великой Отечественной войны, воинские звания и надевание РХБЗ.

По итогам соревнований команда «СТАЛЬ» заняла третье место и стала призером турнира.

Стоит отметить что по результатам турнира, все электростальские команды вошли в десятку лучших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.