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Активные долголеты Подольска взяли серебро на соревнованиях по настольному теннису

В Подольске прошел финал соревнований Московской области по настольному теннису. Он состоялся в рамках проекта губернатора МО Андрея Воробьева «Активное долголетие», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Состязания проходили в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Перед игрой инструктор Владимир Васильев совместно с активистами провел для участников физическую разминку.

Команда подольчан в составе троих мужчин (60 лет и старше) и двоих женщин (55 лет и старше) выиграли зональный этап и вышли в финал. В спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» они взяли серебро. Победителей и призёров наградили на торжественном построении.

Состязания ежегодные. Любой активный представитель «серебряного возраста» может побороться за медаль победителя. Более подробную информацию об участии можно получить в клубе «Активное долголетие» по месту жительства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.