Коломенский полумарафон 11 мая откроет новый беговой сезон Суперлиги Подмосковья

Старт новому сезону серии легкоатлетических забегов в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» будет дан 11 мая в Коломне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Коломенский полумарафон «Летопись Победы» будет посвящен празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. В день проведения соревнований спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 3, 5, 10 или 21,1 км. Для юных любителей бега подготовлены традиционные бесплатные старты на 300 и 600 м.

Стартово-финишный городок будет расположен у конькобежного центра. Спортсмены проследуют по своим маршрутам вдоль живописной набережной реки Коломенки. Также все участники и гости мероприятия смогут познакомиться с одним из древнейших городов Подмосковья поближе: изучить Коломенский кремль, подняться на смотровую площадку, расположенную на высоте 30 м, посетить местные музеи, прогуляться по многочисленным паркам, а также попробовать легендарную коломенскую сладость в музее «Коломенская пастила» и знаменитую выпечку в музее «Калачная».

В 2024 году в рамках нового бегового сезона Суперлиги Подмосковья состоятся пять масштабных стартов. Регистрация для участников стартовала на все забеги серии.

Забег «Волоколамский рубеж» запланирован на 8 июня, традиционный полумарафон «Сергиевым путем» пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. Полумарафон «Большая Волга» 24 августа состоится в Дубне — это новая локация Суперлиги Подмосковья. Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября.

Принять участие в стартах «Суперлиги Подмосковья» могут все желающие: от новичков до продвинутых бегунов.

Для новичков организован забег на 3 км — без ограничений количества участников (регистрация ограничена по времени — обращайте внимание на информацию, указанную в описании конкретного бегового события). Приобрести слот на данную дистанцию можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Опытным бегунам, как и в предыдущих сезонах, на выбор предлагается три дистанции — 5, 10 или 21,1 км. Количество бесплатных мест на них, в отличие от дистанции 3 км, ограничено. Промокоды на бесплатное участие можно выиграть, тренируясь и участвуя в розыгрышах на сайте проекта.

Также заработанные участником «Суперлиги Подмосковья» баллы можно обменять на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

Добавим, что с 1 февраля 2024 года участники «Суперлиги Подмосковья» получили возможность соревноваться не только в личном зачёте, но и в командных номинациях. Рейтинг сообщества напрямую зависит от усилий, вложенных каждым атлетом — все очки суммируются.

Забеги в рамках «Суперлиги Подмосковья» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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