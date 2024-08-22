Коломенская студентка стала бронзовым призером Кубка мира по самбо

Студентка факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета Нина Сердюк заняла третье место на финальном этапе Кубка мира по самбо, который проходил в Кыргызстане в городе Чолпон-Ата с 14 по 16 августа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коломчанка стала третьей в категории «боевое самбо» в весовой категории до 59 килограммов. В четвертьфинале Нина Сердюк поборола соперницу из Казахстана, но в напряженной и неоднозначной встрече за выход в финал уступила спортсменке из Узбекистана.

«Поздравляем Нину с достойной наградой! Главное — победить себя и свои эмоции», — отметили в университете

Всего в финальном этапе Кубке мира приняли участие более 270 спортсменов из 14 государств. Россию на турнире представляли 50 самбистов, которые в общей сложности завоевали 38 медалей.

Ранее Нина Сердюк становилась серебряным призером летней Универсиады-2024.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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