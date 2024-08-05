Кокурин пожелал участникам турнира на кубок Овечкина добраться до Мытищ

«Я желаю добраться спортсменам до Мытищ и побороться за этот кубок, потому что 10 августа будет большое мероприятие, на котором будет Александр Овечкин», — сказал он.

На легендарной арене имени Владимира Владимировича Петрова в Красногорске состоялось открытие 6-го турнира на кубок Александра Овечкина.

«Мы видели первый матч турнира. Он заслуживает особого внимания. Ребята — молодцы, со счетом 0:4 по буллитам. Поздравляю вас с первой победой. Я думаю, нас ждет вместе с вами много интересных состязаний», — отметил Кокурин.

Он анонсировал, что 10 августа в Мытищах будет гала-матч, на который прибудет и Александр Овечкин, и другие легенды хоккея.

«Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Речкин, Сергей Палкин и другие спортсмены проведут мастер-класс, гала-матч. В заключении будет церемония награждения с очень хорошими призами. Вам за это стоит побороться», — подытожил Кокурин.

Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Подмосковье с 2018 года. За свою шестилетнюю историю соревнования стали визитной карточкой Московской области. По количеству участников, географии команд и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране.