Клубы Италии проявляют интерес к полузащитнику «Локомотива» Батракову

Итальянское агентство получило право вести переговоры со многими ведущими командами Серии A.

При этом вариант с переходом в «Рому» сразу был исключен из-за фигуры главного тренера Джан Пьеро Гасперини. У представителей Батракова есть определенные опасения относительно работы под руководством этого специалиста.

Трансферная стоимость Батракова, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 23 миллиона евро. В текущем сезоне игрок отметился 11 голами и тремя результативными передачами в 15 матчах за «Локомотив».

