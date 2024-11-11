Клуб «Заречье-Одинцово» начал сезон волейбола на снегу с серебряной медали

Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» завоевал серебряные медали первого этапа чемпионата России по волейболу на снегу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Квартет из Московской области — Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Анастасия Петрова на групповом этапе одержали одну победу и потерпели одно поражение. В четвертьфинале ВК «Заречье-Одинцово» обыграл ВК «Корабелка» из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. С таким же счетом в полуфинале подмосковные волейболистки выиграли у «Локомотива» из Калининградской области. В матче за золотые медали чемпионата соперницами «Заречья» стал «Спартак» из Брянска. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «спартаковцев».

«На протяжении трех дней наши девочки под руководством главного тренера Натальи Урядовой «сражались» в снежном Новом Уренгое. В финальной игре удача оказалась не на нашей стороне. Итог этапа — серебро! Отличное начало сезона», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

Первый этапа чемпионата России по волейболу на снегу прошел с 8 по 10 ноября в Новом Уренгое. Следующий этап пройдет с 20 по 22 декабря в Казани.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.